Ни один из этих серийных седанов Senat, собранных на заводе в Елабуге, в продажу не поступит.

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Машины из выпущенной пилотной партии предназначены для испытаний НАМИ, заявили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ. Напомним, что первые седаны Aurus Senat начнут поставляться клиентам в мае этого года, о чем говорил глава министерства Денис Мантуров.

«Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства. Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода. Подтверждаем, что пилотная партия была произведена по графику. В настоящее время автомобили проходят необходимые испытания в НАМИ. В соответствии с мировой практикой к продаже данные машины не предназначены», — рассказали в Минпромторге.

Базовая стоимость седанов Aurus Senat составляет 18 млн рублей, но первые автомобили будут, согласно сложившейся в мире традицией, будут предлагаться исключительно в максимальной комплектации. Поэтому стоимость машин будет достигать 22 млн рублей.

Там же, на предприятии в Елабуге, будет собираться и внедорожник Aurus Komendant. В данный момент Минпромторг выбирает дату для презентации автомобиля, которая должна состояться в 2021 году.

В Минпромторге также рассказали, что очередь на Aurus Senat продолжает расти.

Фото: EPA/Yuri Kochetkov/ТАСС