Открылся автомобильный супермаркет (в онлайне)

На маркетплейсе Bankauto.ru уже размещены объявления о продаже новых и подержанных машин и сопутствующих услуг от «РГС Банка».

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«РГС Банк», принадлежащий группе «Открытие», объявил сегодня о создании автомобильного маркетплейса Bankauto.ru , где представлены услуги купли-продажи автомобилей, а также сервисы кредитования, страхования и трейд-ин. В течение 2021 года предложат еще четыре услуги.

Как устроен «автосупермаркет»

Новая цифровая платформа (сайт, а чуть позже и мобильное приложение — пока оно в разработке) будет аккумулировать объявления автодилеров. Любую модель автомобиля (как нового, так и с пробегом) клиент может отсортировать по цене, комплектации и техническим характеристикам, выбрать понравившийся цвет, рассчитать и оформить кредит и страховку (все это за несколько кликов) и забронировать онлайн, рассказал Роман Головнев, директор цифрового бизнеса «РГС Банка». При этом будущий владелец получит уже зафиксированную стоимость сделки. Приехать в салон нужно будет один раз — завершить оформление покупки и забрать автомобиль.

На рынке и раньше делались попытки создания автомобильных маркетплейсов, то есть онлайн-платформ по предоставлению продуктов и услуг. Но в РГС-Банке конкурентов для себя на этом поле не видят, полагая, что до сих пор не было ни одного ресурса, способного предоставить клиенту весь комплекс продуктов и услуг, причем сделать это удобно и интуитивно понятно.

В чем преимущество?

Плюсы маркетплейса Bankauto.ru для клиентов — проверенные партнеры, прозрачные цены и автомобили с чистой историей (все проходят проверку). Выгодно это должно быть и дилерам, которые получают дополнительный инструмент онлайн-продаж для привлечения клиентов по всей России и бесплатное размещение своих предложений на маркетплейсе. При этом время сделки будет минимальным, ведь клиент уже готов к покупке и прошел все предварительные дистанционные этапы.

В Москве с новой платформой готовы сотрудничать дилерские центры «Автогермес», «Авторусь», «АвтоСпецЦентр», «Автоцентр Сити», «У Сервис+», «Овод Центр», «RTD Service» и «Торгмаш». Сотрудничество с дилерскими сетями в городах-миллионниках планируют расширять.

Большой ли выбор?

В каталоге Bankauto.ru сегодня представлены 3,9 тысячи автомобилей 24 брендов по новым машинам и 52 бренда — по авто с пробегом. «РГС Банк» планирует сотрудничать со всеми автомарками, присутствующими на российском рынке.

Пандемия коронавируса подтолкнула мир к стремительному развитию онлайн-продаж, клиентский путь становится все более цифровым и коротким. Все больше людей хотят покупать в одном месте, не выходя из дома, имея максимальный набор товаров и услуг на самых выгодных условиях, отметил Алексей Токарев, президент — председатель правления «РГС Банка».

Согласно проведенному «РГС Банком» исследованию — 15% россиян уже готовы к полной онлайн-покупке автомобиля (с доставкой до двери), а 33% — выбрать комплектацию и дополнительное оборудование, сравнив цены. Не только забронировать, но и оплатить машину готовы 23% респондентов, которые, однако, хотели бы потом лично забрать свой автомобиль в автосалоне.

Таким образом с сегодняшнего дня из банка для автомобилистов, как ранее позиционировал себя «РГС-Банк», он стал еще и цифровой платформой для продавцов и покупателей.

Одна машина может месяцами ждать своего покупателя, другую, в схожем техническом состоянии, забирают почти не торгуясь. В чем секрет, разбирался наш автор.

Фото: «РГС Банк»