Как быстро продать машину: 6 дельных советов

Одна машина может месяцами ждать своего покупателя. Другую, того же года выпуска и в схожем техническом состоянии, забирают быстро, почти не торгуясь. В чем секрет?

Чисто и пахнет хорошо

Приятно, когда машина выглядит ухоженной — невольно начинаешь верить, что так тщательно за ней следили всегда.

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Поэтому первый шаг — полноценная мойка, с пылесосом и полировкой. Стоит помыть и двигатель — будет выглядеть опрятно, и смущающие потеки масла и антифриза на время исчезнут. Только будьте предельно аккуратны с электрикой — мотор после мойки должен не только похорошеть, но и запуститься.

Пластик надо освежить и отполировать. Сильно портит впечатление грязь в труднодоступных местах. Тряпку, намоченную очистителем, наматываем на отвертку и проходимся по кнопкам, зазорам и углублениям. И обязательно убираем жирные пятна и пыль с приборов и дисплеев. С «прокуренностью» салона в незапущенных случаях справляется автохимия — от нейтрализаторов запаха табака до банальных «вонючек».

В предпродажной подготовке важно не перестараться. У покупателя должно сложиться ощущение, что машина всегда хорошо выглядела.

Старые аксессуары — на помойку

Протертые коврики и накладки на педалях меняем. Многие считают это дешевым приемом, и зря. Мы демонстрируем уважение к покупателю, это он точно оценит.

А вот руль лучше не трогать: перетягивать его сложно и дорого . Достаточно хорошо почистить и убедиться, что баранка не липнет к рукам.

Проверяем под капотом

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Масло, тормозная жидкость, омывайка, антифриз — их уровень на щупах и в бачках должен быть в норме.

Покупатели часто вынимают масляный щуп. Ведь по состоянию масла можно определить, регулярно ли меняли масло, а также получить дополнительную информацию об исправности двигателя. В этот момент имеет смысл рассказать, какой бренд вы предпочитаете, как часто проводите замену и почему. Человек почувствует машину уже немного «своей».

Без воспоминаний о прежнем хозяине

Сколько сделок сорвалось из-за прошлогодних квитанций, чеков и высохших «влажных» салфеток в бардачке!.. Кстати, ящики с запчастями в багажнике тоже могут отпугнуть. Машина должна выглядеть «свободной» .

Приятный сюрприз

А вот снарядить продаваемый автомобиль набором из аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и других полезных мелочей (например, буксировочного троса) — хорошая идея. Приятный бонус за покупку — лучший маркетинговый ход.

О ремонте — честно

Если вы рихтовали капот или меняли крыло, покупатель это наверняка заметит. Например, по различию в окраске (разнотон часто присутствует) или воспользуется измерителем толщины лакокрасочного покрытия.

Поэтому лучше предупредить сразу и заодно поделиться опытом, как угораздило лишиться, скажем, бокового стекла. Сторителлинг — проще говоря, умение «заговорить зубы» интересной байкой, — популярный прием продажников.

Дмитрий Пряжонов, эксперт по экспертизе маркировочных обозначений на металлах и полимерных материалах

Комментарий специалиста

Вы не первый владелец? Проверьте историю!

Проще всего это сделать по VIN-номеру. Убедитесь в отсутствии обременения или ограничения на регистрационные действия. Бывает, что пустяковый неоплаченный штраф переходит к судебному приставу, и автомобиль уже нельзя перерегистрировать. Ресурсы — сайты ГИБДД, реестр залогов.

Кроме того, мошенники запросто могли использовать номер от вашего автомобиля для продажи «кривой» машины и попутно испортить вашу историю, перемешав все данные... На сайте вы, как владелец, можете обжаловать информацию по пробегу. Правда, такая возможность есть лишь для машин Московского региона.

Проверьте наличие маркировочных обозначений и их соответствие документам. Бывает, что номер двигателя спилен, потому что родной мотор отходил ресурс, а агрегат на замену нелегально купили на разборке. Вы должны знать, что продаете, — чтобы не влипнуть в неприятную историю.

Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto

Комментарий специалиста

Найдите свою «фишку»

Чтобы не прогадать с ценой, учитывайте все нюансы: регион продажи, состояние, популярность модели и даже востребованность комплектации или цвета. Например, продать красный Гелендваген будет труднее, чем черный.

Уровень конкуренции в средней ценовой категории будет высоким — ищите фишку, которая выделит именно вашу машину.

Нужно сделать много качественных фотографий — как самой машины, так и отдельных узлов. Чем больше честных подробностей, тем лучше.

А самый удобный и быстрый способ продать автомобиль — воспользоваться соответствующей услугой автосалона.

Про уловки продавцов (и как на них не попасться) читайте тут.

Фото: «За рулем» и depositphotos