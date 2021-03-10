Новая модель Bentley: 3 колеса и 40 тысяч рублей

Теперь, чтобы стать владельцем Bentley, нужно всего 395 фунтов стерлингов. Но подойдет новая модель не всем, а только детям.

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До сих пор самым доступным Bentley был внедорожник Bentayga, который можно купить по цене примерно от 15 миллионов рублей. Но теперь у британского автопроизводителя появилось недорогое трехколесное транспортное средство мощностью одну мамину или папину силу, либо в одну детскую.

Знакомьтесь — Bentley Trike. Этот детский велосипед-коляска может быть выполнен в цветах реальной палитры Bentley, созданной для автомобилей.

Велосипед предназначен для детей в возрасте от 12 месяцев. Он оснащен тростью для управления родителями, регулируемыми съемными подножками, ремнями безопасности и козырьком, защищающим ребенка от солнца или дождя.

Bentley Trike имеет 6 конфигураций и легко трансформируется в любую из них, а также оснащен 12 функциями безопасности, что делает его, «безусловно, самой совершенной коляской-трехколесным велосипедом на рынке». Например, сиденье велосипеда может поворачиваться, педали имеют противоскользящую поверхность, ремень безопасности — пятиточечный… Есть даже тормозная система.

При цене 395 фунтов стерлингов (около 40 707 рублей по текущему обменному курсу) Trike стал самым дешевым Bentley. Заказать велосипед-коляску можно у дилеров бренда, а также в магазине аксессуаров Bentley Collection.

Bentley собирается выпустить 12 машин образца 1928 года.

Фото: Bentley