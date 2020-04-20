Чтобы копии были максимально похожи на оригинал, автомобиль сканируют в мельчайших деталях.

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Bentley работает над созданием двенадцати особых автомобилей, которые будут точной копией легендарного Blower, созданного знаменитым гонщиком компании Генри Биркином.

Bentley Blower является одним из самых известных гоночных автомобилей Bentley, созданным для гонок «24 часа Ле-Мана». Его 4,5-литровый двигатель был оснащен турбонаддувом. Компрессор турбины был установлен перед радиатором автомобиля. В результате рядный 4-цилиндровый мотор развивал мощность 175 лошадиных сил, а гоночные версии обладали мощностью 242 лошадиных силы.

Хотя Blower Bentley так и не победил в Ле-Мане, он все же установил рекорд в гонках на выносливость в Брукленде (Англия). Проделанная работа позволила создать автомобиль, который одержал победу в Ле-Мане в 1929 и 1930 годах.

Пока неизвестно, что компания собирается делать с воссозданными Blower Bentley. Возможно, их выставят в музеях, но не исключено, что несколько экземпляров будет проданы.

Bentley выпустит 12 машин образца 1928 года Чтобы копии были максимально похожи на оригинал, автомобиль сканируют в мельчайших деталях. Bentley выпустит 12 машин образца 1928 года

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Фото: Bentley