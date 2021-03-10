В России подорожали автомобили Geely

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Все комплектации Geely Atlas, Coolray и Emgrand подорожали на 25–60 тыс. руб., то есть на 1,6–4,8% относительно прежней цены, показал мониторинг, проводимый экспертами сайта «Цена Авто».

Минимальная цена на Geely Atlas теперь составляет 1 344 990 рублей, максимальная — 1 889 900 рублей; прибавка составила 30 тыс. рублей; Coolray теперь стоит от 1 299 990 до 1 669 990 рублей (+ 55–60 тыс. рублей) и Emgrand теперь обойдется покупателям в 1 209 990 рублей, а в топе и все 1 434 990 рублей, что составило прибавку в 25 тысяч.

По итогам двух месяцев 2021 года в России было реализовано 1758 автомобилей марки Geely, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В феврале продажи составили 1203 шт. (+60%).

Цены на кроссоверы GS и Tugella остались неизменными.

Предыдущее повышение цен на модели Geely произошло в конце января, тогда подорожание составило от 5 до 20 тыс. рублей .



Фото: «За рулем»