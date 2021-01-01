Geely подняла цены на три бестселлера

Сложно сосчитать, в который раз подряд дорожают эти модели. Теперь прибавка составила от 5 до 20 тысяч рублей, то есть цены выросли на 0,3 — 1,6%.

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Китайская марка Geely скорректировала цены на три самые популярные свои модели — кроссоверы Coolray, Atlas и Emgrand X7. В январе 2021 года рост цен на такие машины составил от 5 до 20 тысяч рублей.

Кроссовер Atlas теперь стоит от 1 315 000 до 1 860 000 рублей. В списке его комплектаций опять появилась версия «Люкс», а также новая — «Люкс LED».

Расширил список вариантов и Emgrand X7 — вернулась комплектация «Базовая», но одновременно с этим минимальная цена выросла на 2,6%, сообщает Цена.Авто. Прайс на Emgrand X7 теперь лежит в диапазоне от 1 185 000 до 1 410 000 рублей.

Относительный новичок линейки, компактный Coolray, тоже в очередной раз стал дороже, и новые расценки на него таковы: от 1 240 000 до 1 615 000 рублей. Сохранили ценники лишь совсем новые Geely GS и Tugella, стартовавшие в октябре и декабре 2020 года. Их не затронуло и предыдущее повышение, случившееся в самом конце 2020 года. За прошлый год Geely реализовала в России 15 475 автомобилей, увеличив продажи на 61%.

Подсчитано, что китайские кроссоверы обходятся дороже в эксплуатации, чем сравнимые корейские, японские или немецкие.

Фото: Geely