Обнаружена одна из первых «шестерок» АВТОВАЗа

Как-то неожиданно ВАЗ-2106 превратился в ретро, а ведь у многих он до сих пор связан с молодостью и радостью от обладания первым автомобилем.

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Впрочем, конкретно этот экземпляр, о котором так подробно рассказывает Дмитрий из автомобильного клуба Lada History, необычный — это одна из первых «шестерок» и самая ранняя из сохранившихся на сегодняшний день. Данный ВАЗ-2106 — 1976 года выпуска, с номером кузова 0000079 и номером для запчастей 0000054. То есть это 54-я по счету «шаха», сошедшая с конвейера АВТОВАЗа в Тольятти.

Первый и единственный владелец — ученый, о котором известно, что он занимался металлами и доменными печами и работал в подмосковном городке Королев. На машине хорошо и долго поездили, несколько раз ее перекрашивали, но детали почти все родные, под чехлами сохранилась серийная обивка салона.

Даже техпаспорт — серо-зеленая книжечка старого образца, у автомобиля в полном порядке и до сих пор действителен. Выписан он на Бориса Леонидовича Жураковского, видимо, он и есть тот первый и единственный владелец машины, которой совсем скоро исполнится 45 лет. Вот так неожиданно и приходит история; понастальгировать и вспомнить, «как это было», можно с помощью гида-профессионала, посмотрев это видео.

А это настоящая «капсула времени» — новая «копейка», которую 35 лет назад мама отобрала у сына.

Видео: YouTube