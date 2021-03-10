Lada Vesta на льду Волги: как развлекаются гонщики — журнал За рулем

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Lada Vesta на льду Волги: как развлекаются гонщики

Действо разворачивается в акватории Жигулевского моря.

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Прошедшей зимой у всех, кто причастен к автоспорту, случился традиционный перерыв: по гонкам тосковали и болельщики, и спортсмены. Пилот команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин тоже было впал в загородную меланхолию.

По счастью, для его спортивной Весты нашлась подходящая компания на заснеженном ледовом полотне акватории Жигулевского моря. Почти безграничная импровизированная трасса стала для гонщиков отличной тренировочной базой.

Кстати, 13 марта АВТОВАЗ будет отмечать 50-летие присутствия в автоспорте: в этот день в 1971 году гендиректор завода Виктор Поляков поручил создать конструкторское бюро форсированных испытаний.

По этому случаю пресс-служба АВТОВАЗа опубликовала массу интересных материалов, включая электронную версию вышедшей в прошлом году книги «История скорости».

Видео: Youtube/LADA Sport ROSNEFT

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Отзывы о LADA Vesta (29)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Просторный салон, комфортно и впереди и сзади

Недостатки:

Оцинковка не везде. Коробка робот очень мягко говоря — самая ужасная что может быть . Машина 2019 года. За год прослушивания матов о коробке, жена не выдержала и попросила поменять машину т.к. выучила в мате все что можно.

Комментарий:

Если будете брать то смотрите или механику или автомат, робот обходите стороной, у меня была самая свежая последняя прошивка с завода и это было ужасно. Вспоминаю и мурашки по коже!

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