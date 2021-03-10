Lada Vesta на льду Волги: как развлекаются гонщики

Действо разворачивается в акватории Жигулевского моря.

Прошедшей зимой у всех, кто причастен к автоспорту, случился традиционный перерыв: по гонкам тосковали и болельщики, и спортсмены. Пилот команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин тоже было впал в загородную меланхолию.

По счастью, для его спортивной Весты нашлась подходящая компания на заснеженном ледовом полотне акватории Жигулевского моря. Почти безграничная импровизированная трасса стала для гонщиков отличной тренировочной базой.

Кстати, 13 марта АВТОВАЗ будет отмечать 50-летие присутствия в автоспорте: в этот день в 1971 году гендиректор завода Виктор Поляков поручил создать конструкторское бюро форсированных испытаний.

По этому случаю пресс-служба АВТОВАЗа опубликовала массу интересных материалов, включая электронную версию вышедшей в прошлом году книги «История скорости».

А зимний перерыв завершен, и часть заводской команды уже вернулась в строй: экипаж Дмитрия Воронова и Виктора Позерна на Lada Granta R2 выиграл переднеприводный зачет ралли «Малахит».

Видео: Youtube/LADA Sport ROSNEFT