Инвалиды смогут бесплатно регистрировать гараж рядом с домом

Госдума собирается принять во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии».

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Ко второму чтению в законопроект о «гаражной амнистии» внесены важные поправки. В Земельном кодексе закрепляются гарантии для людей с ограниченными возможностями — инвалиды получат приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства, рассказал агентству РИА Новости председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Также ко второму чтению предлагается установить сроки действия «гаражной амнистии». Предполагается, что она должна заработать с 1 сентября 2021 года, а завершиться — 1 сентября 2026 года. Депутаты торопятся, перед вторым чтением в законопроект необходимо внести все уточнения, так как именно во втором чтении законопроект принимает окончательный вид. Упрощенный порядок регистрации, в случае принятия, будет распространяться на землю под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Эти участки выделяли гаражным или гаражно-строительным кооперативам под строительство гаражей. Но «ракушек» амнистия не коснется. Что дает «гаражная амнистия»? Она упрощает регистрацию капитальных гаражей и земли под ними. Гражданин должен подать заявление о предоставлении участка под существующим объектом в местную администрацию и приложить любой документ, подтверждающий право на постройку. Регистрацию производит сама администрация, госпошлину платить не придется.

Среди документов, подтверждающих наличие гаража у гражданина, может быть, например, длительное добросовестное использование объекта, ранее полученное решение о распределении гаража, выплата пая в гаражном кооперативе, документы, подтверждающие оплату квитанций при эксплуатации гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации.

Фото: За рулем»