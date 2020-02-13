Готовится гаражная амнистия: доказать право владения станет проще

Многие автолюбители беспокоятся по поводу владения гаражами. У них нет возможности официально подтвердить право собственности. Закон о гаражной амнистии должен установить юридический статус построек, по типу «дачной амнистии».

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В России насчитывается более 3,5 млн незарегистрированных гаражей, такие данные приведены в Едином государственном реестре недвижимости. Поэтому в правительство внесен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».

Документ предлагает ввести особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, на которых расположены гаражи. «Упрощенка» коснется владельцев капитальных гаражей — индивидуальных или в виде бокса в гаражном кооперативе. О «ракушках» речь не идет — они не считаются объектами недвижимости. Но и с капитальными гаражами у людей много проблем, если земля под ними находится в государственной или муниципальной собственности и построены они до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, когда не было определения «гараж». Поэтому и остается очень много незарегистрированных объектов.

Такие граждане не могут сейчас доказать государству свое право на этот объект, поскольку у них нет документов ни на землю, ни на сам гараж. Теперь предлагается установить перечень таких документов, подтверждающих наличие гаража у гражданина. Например, длительное добросовестное использование объекта, ранее полученное решение о распределении гаража, выплата пая в гаражном кооперативе, документы, подтверждающие оплату квитанций при эксплуатации гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации, сообщает ТАСС. Дополнительные документы определяет сам субъект РФ, от этого зависит возможность владельца приобрести право на землю под гаражом.

Проект разрабатывали Минэкономразвития и Росреестр на протяжении двух лет. Если все пройдет гладко, законопроект вступит в силу в 2021 году.

В России гаражи гораздо более востребованы, чем машиноместа: 95% против 5% спроса.



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