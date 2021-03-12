Цены на Лады перешагнут отметки 500, 600 и 700 тысяч

Прибавка стоимости будет традиционно небольшой, но стоимость некоторых моделей перешагнет значимые ценовые пороги.

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С понедельника, 15 марта, АВТОВАЗ должен опубликовать новые прайс-листы на автомобили Lada. Напомним, что это уже второе подорожание популярных отечественных машин за последние 2,5 месяца.

Цены вырастут незначительно — на 11–20 тысяч рублей, пишет Лада.Онлайн, но это заметно изменит общий вид прайс-листов.

Например, Lada Granta станет дороже на 11 тысяч, а стоимость самой доступной версии автомобиля в кузове седан перешагнет отметку полмиллиона. Сейчас без учета скидок машина стоит от 499 900 рублей, а с понедельника для ее покупки потребуется минимум 510 900 рублей.

Практичный Largus подорожает на 14 тысяч рублей, после чего цена «от» перешагнет отметку «700 тысяч» и пассажирская модель будет предлагаться по цене от 704 900 рублей. Стартовой же цене фургона не хватит всего ста рублей до отметки «700 тысяч».

Lada Niva Legend в трехдверном исполнении получит прибавку в цене на 8 тысяч и тем самым переступит порог «600 тысяч». Новая базовая стоимость составит 607 900 рублей.

Самое существенное изменение стоимости ждет Ладу Весту — на 20 тысяч рублей. Порог «700 тысяч» модель прошла в начале года. Теперь его пройдет даже цена автомобиля со скидкой. Пока же седан Весты можно купить от 703 900 рублей (693 900 руб. со скидкой).

Суммы, на которые подорожают модели Lada

Модель Прибавка в цене, руб. Granta 11 000 Granta Cross 16 000 Vesta 20 000 XRAY 15 000 Largus FL 14 000 Niva Travel 15 000 Niva Legend 3D 8000 Niva Legend 5D 14 000

АВТОВАЗ представил производство своих будущих моделей.

Фото: Lada