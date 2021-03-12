Формула-1 сезона 2021: новые болиды и запрещенный российский (!) флаг

Открытие сезона Формулы-1 2021 года не за горами, а первая гонка состоится в Бахрейне уже 28 марта.

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Этот год будет в некотором смысле переходным, поскольку изменения в спортивных правилах, первоначально запланированные на 2021 год, были перенесены на 2022 год. Теперь, когда каждая команда представила свою машину 2021 года, давайте посмотрим, что у них нового, а что не изменилось. И начнем с самого удивительного.

Haas VF-21

Команда не только подписала контракт с гонщиком Никитой Мазепиным, но и умудрились раскрасить автомобиль в цвета российского флага назло Всемирному антидопинговому агентству (WADA). И это при том, что соревноваться под ним сегодня запрещено! Поклон юристам! Вместе с Никитой пилотировать болид будет Мик Шумахер — чемпион Формулы-2 прошлого года и сын семикратного чемпиона мира F1 Михаэля Шумахера.

Mercedes- Benz W12

Помимо незначительных технических обновлений и новой ливреи в Mercedes-Benz мало что изменилось. Пилотировать болид будут Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас — тот же состав, что и в прошлом году.

Red Bull RB16B

С 2016 года Red Bull использует практически одну и ту же ливрею на своих автомобилях, и RB16B этого года ничем не отличается, если не считать потери бренда Aston Martin. Пилотировать болид будут Макс Ферстаппен и бывший пилот Racing Point Серхио Перес, который заменил Алекса Альбона, не оправдавшего ожидания команды в 2020 году.

McLaren MCL35M

Внешне болид кажется похожим на прошлогодний, но внутри он совершенно новый. Помимо изменений в аэродинамике, предусмотренных правилами соревнований 2021 года, автомобиль получил почти полностью новое шасси и новый силовой агрегат Mercedes-Benz. Управлять MCL35M будут Даниэль Риккардо, перешедший из Renault, и Ландо Норрис.

Aston Martin AMR21

Aston Martin отмечает свое возвращение в Формулу-1 и представляет болид AMR21. Автомобиль окрашен в фирменный зеленый цвет British Racing Green с розовыми акцентами благодаря спонсору BWT, который появился у команды в последнюю минуту. В этом сезоне место пилота займут Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.

Alpine A521

Команда, ранее известная как Renault, была переименована в Alpine. Поэтому болид получил новую сине-красную окраску. За рулем A521 будут соревноваться Эстебан Окон и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который возвращается в Формулу-1 после трехлетнего перерыва. Кстати, недавно он попал под автомобиль и получил травмы.

Ferrari SF21

Болид SF21 имеет знакомую красную ливрею, на котором заметны ранее невиданные зеленые акценты. Это логотип Mission Winnow. Что касается технической составляющей автомобиля, то руководитель команды Маттиа Бинотто считает, что их новый силовой агрегат устранит прошлогоднюю проблему с недостатком скорости по прямой. Поэтому он надеется, что Ferrari вернется на верхнюю ступеньку пьедестала. Добиться этого должны Чарльз Леклерк и бывший пилот McLaren Карлос Сайнс.

Alpha Tauri AT 02

Alpha Tauri (бывшая Toro Rosso) представила болид AT02. Его ливрея очень похожа на прошлогоднюю, которая была на болиде AT01, но синего стало больше, а белого — меньше. Что касается гонщиков, то ими в новом сезоне стали Пьер Гасли (снова) и дебютант Юки Цунода.

Alfa Romeo C41

Болид Alfa Romeo изменился незначительно. Его ливрея, хотя и очень красивая, по сути является перевернутой версией прошлогодней. Неизменным остался и состав пилотов — Кими Райкконена и Антонио Джованацци. Но! Alfa Romeo получила новый силовой агрегат, и не исключено, что команда поднимется в сетке.

Williams FW43B

Предполагалось, что FW43B будет представлен инновационно: с помощью технологии дополненной реальности. Но приложение было взломано хакерами и фокус не удался. Команда надеется, что этот сезон станет началом возврата былой славы Williams, что и символизирует их ретроливрея. При этом состав пилотов не изменился — все те же Джордж Рассел и Николас Латифи.

Скоро мы сможем наслаждаться новыми гонками — соревнованиями летающих болидов.

Фото: команды Формулы-1, Chuttersnap/Unsplash