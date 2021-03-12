Подорожали автомобили Honda

Сейчас на российском рынке представлено две модели кроссоверов — CR-V и Pilot, они прибавили по 30–90 тысяч рублей.

Кроссовер Honda CR-V подорожал на 1,0–1,3%, а Pilot прибавил от 1,9–2,1%. Изменены прайсы на все комплектации автомобилей, показал мониторинг цен, проведенный экспертами сайта «Цена Авто».

Цены на СR—V начинаются от 2 429 900 рублей, а максимальная составляет 3 129 900 рублей. Прибавка составила 30 тыс. рублей. Pilot можно приобрести за 3 749 900 рублей, топовая версия обойдется в 4 539 900 рублей. Автомобили прибавили в цене от 70–91 тысяч рублей.

До этого автомобили Honda дорожали в феврале, в среднем — от 30 до 95 тыс. рублей.

С января по февраль в России было реализовано 190 автомобилей марки Honda, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, такую статистику приводит AEB.

Но существенной роли эти подорожания уже не играют, бренд Honda скоро прекратит поставки новых автомобилей в Россию — последние машины к нам приедут в конце 2021 года. В России марка будет представлена только мотоциклами.

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