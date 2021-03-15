Продается самый странный в мире кирпич-мобиль

Эта машина под названием Consumer была создана дизайнером Джои Ройтером еще в конце 2016 года.

Материалы по теме В Болгарии собрали эффектный ВАЗ-2101 к юбилею модели

Если не считать внешности, это вполне нормальный автомобиль на базе Ford Festiva 1993 года. Следовательно, он оснащен 1,3-литровым 4-цилиндровым двигателем, 5-ступенчатой механикой и передним приводом. Необычный кузов Consumer изготовлен из растительного материала под названием Xorel.

Consumer получился чрезвычайно легким. Его вес составляет всего 567 кг, так что скромный мотор Festiva легко справляется со своей задачей. Но тут нет никаких удобств — ни обогревов сидений, ни аудиосистемы, ни даже дверей.

Но есть ремни безопасности, зеркала и фары. Поэтому участникам торгов рекомендуется сначала узнать, смогут ли они выезжать на этой машине на дороги общего пользования в своей стране, прежде чем покупать ее.

Продается Consumer через аукцион Cars & Bids, где за него предлагают уже 9100 долларов (примерно 665 тысяч рублей), и цена, скорее всего, продолжит расти, так как торги закончатся только вечером 19 марта.

Пробег автомобиля неизвестен — его просто нечем считать. Но, судя по фото, машина находится в хорошем состоянии. Дело в том, что долгое время Consumer выставлялся в Автомобильном музее Петерсена (до марта 2020 года).

Недавно, в феврале 2021 года, его выкупили у Джои Ройтера и, как видите, тут же выставили на аукцион.

Нередко все происходит наоборот: за непримечательной внешностью может скрываться необычное. Как, например, у этой Нивы с мотором от BMW.

Фото: Cars & Bids