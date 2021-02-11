Как и положено внедорожнику, автомобиль получил не бензиновый, а турбодизельный мотор.

Ладе Ниве всегда не хватало более мощного двигателя, особенно турбодизеля. Но инженеры АВТОВАЗа объяснили, что это потребовало бы множества доработок конструкции внедорожника и он уже не был бы таким доступным по цене. Но ничто не мешает доработать автомобиль самому.

Youtube-канал «ПриветТачка» опубликовал видео, в котором подробно рассказывается об интересном тюнинге Нивы, которую оснастили турбодизельным двигателем BMW N47. Нет, 4,4-литровый битурбированный V8 под капот не поместился. Но и 2-литровый агрегат мощностью около 250 лошадиных сил — прекрасный вариант.

Чтобы внедорожник соответствовал новому мотору, его как следует доработали. Изменения коснулись не только подкапотного пространства, но и подвески. В качестве трансмиссии используется автомат от BMW 3-й серии, а крутящий момент передается только на задние колеса. От полного привода пришлось отказаться.

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Получился, конечно, не BMW X5 M, но характеристики впечатляют. Легкая Нива теперь разгоняется до 100 км/ч примерно за 6 секунд и прекрасно подходит для дрифта.

Но двигатель и трансмиссия — не единственные узлы от BMW. В салоне установлена информационно-развлекательная система от баварского бренда и двухзонный климат-контроль. Также машина получила огромные 20-дюймовые колеса (не от BMW) с шипованными зимними шинами.

О новой Ниве, которая появится в Европе и Америке, вы можете узнать здесь.

Фото, видео: YouTube