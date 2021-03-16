Красивый номер за $20 млн! Volvo в придачу

На машине — единственные в своем роде нью-йоркские номера с надписью «New York».

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Первые и единственные в истории зарегистрированные в Нью-Йорке номерные знаки с надписью «New York» выставлены на продажу.

Именно этим объясняется цена довольно потрепанного Volvo V70 — владелец просит за машину с уникальными индивидуальными номерами 20 млн долларов. По его словам, отец их семейства приобрел эти номера в конце 1970-х, когда в штате Нью-Йорк разрешили регистрацию индивидуальных номерных знаков.

Все эти годы номера не покидали семью, питавшую смутные надежды на то, что когда-нибудь приобретение будет иметь хоть какую-то коллекционную ценность. В описании к объявлению говорится, что сейчас номера являются частью истории Нью-Йорка, они в определенной степени стали частью современной культуры; копии такого знака продаются по всему штату в сувенирных магазинах, широко тиражируются в интернете.

При этом оригинал — перед нами, и они все еще действующие, то есть подлежащие к установке на автомобиль. Правда, имеется небольшой нюанс, отмечает Autoevolution: использовать этот знак можно будет только в штате Нью-Йорк, поскольку граждане США не могут жить в одном штате, а регистрировать автомобиль — в другом. А еще, чисто теоретически, подобные знаки с надписью «New York» могут существовать и в других штатах.

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Фото: Autoevolution.com