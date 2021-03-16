Правительство изменит формирование цен на бензин и дизтопливо

Не будет резких скачков цен на АЗС, а обновленный механизм начнет действовать с 1 мая текущего года, сообщил вице-премьер Александр Новак.

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Минфин готовит проект закона о корректировке демпфера, и новый механизм должен заработать с 1 мая 2021 года, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, а также работе демпфера.

Демпфирующий механизм в свое время разработали для сдерживания цен на топливо внутри России: если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ, а если российские цены выше экспортных, нефтекомпании делятся частью прибыли с бюджетом.

Однако нефтяные компании неоднократно жаловались, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке и опережает темпы инфляции в РФ.

В правительстве признали, что в текущих условиях, при повышении цен на нефть на мировых рынках, демпфер требует доработки. Каким именно образом он будет доработан, не уточняется, но понятно, что его формула будет скорректирована в пользу нефтяников. Это должно улучшить состояние нефтеперерабатывающего сектора: сохранит маржинальность в рознице (разницу между себестоимостью и рыночной ценой) и стабильные цены на АЗС.

Эксперты нефтяной отрасли ранее подчеркивали, что при текущих налогах розничный, оптовый и мелкооптовый рынки находятся на грани рентабельности.

Недавно в Росстандарте рассказали, как клиентов обманывают на АЗС.

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