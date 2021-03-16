Местоположение, скорость, направление, степень усталости водителя — все это предлагают передавать в центр сбора информации, сопровождая VIN-кодом автомобиля.

Материалы по теме За нами следят автопроизводители — вы об этом знали?

Авторами предложения по сбору данных со всех автомобилей выступают разработчики навигационно-телеметрической платформы «Автодата». Например, местоположение машины должно передаваться ежеминутно, выяснил «Коммерсантъ». При этом должны также указываться скорость и направление движения автомобиля. А каждые 30 минут в базу будет поступать информация о степени усталости водителя. Проще говоря, его состояние. И все это должно «подписываться» VIN-номером транспортного средства.

В данный момент для платформы «Автодата» НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ «Автонет» разрабатывается законопроект, первый вариант которого был направлен автоконцернам.

Помимо местоположения, скорости и направления движения предлагается передавать информацию и о динамике (ускорения и замедления), а также о срабатывании систем безопасности, таких как система стабилизации и ABS. В базу также может поступать информация о нагрузке на оси машины (для грузовиков), об исправности и работе осветительных приборов, ошибках двигателя и прочих неисправностях. Что касается состояния и поведения водителя, то об этом могут подсказать, например, не включенные на перекрестках поворотники.

Вся информация будет сопровождаться VIN—номером автомобиля. Это позволит быстро связывать транспортное средство с его собственником, который, как и VIN—номер, указывается в ПТС. Кстати, согласно законам, VIN-номер не является персональными данными, а значит препятствий для его передачи в базу нет.

Автопроизводители озабочены тем, что нововведения потребуют серьезных доработок и больших материальных затрат, что обязательно отразится на стоимости машин. Уже выпущенные автомобили нововведение не коснется и доработка их не потребуется.

Водители не против делиться данными, но только анонимно и за бонусы (например, за топливо).

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