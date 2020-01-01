Водители расскажут все о своих машинах (в обмен на бензин)

Данными машин не против делиться 73% водителей, но только при условии анонимности.

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В ходе нового исследования, которое проводилось НТИ «Автонет» совместно с властями различных регионов, о готовности предоставлять данные своего автомобиля заявили 73% опрошенных водителей, если при этом информация будет обезличена, без указания данных самого владельца транспортного средства. Всего в опросе приняли участие 32 тысячи человек в возрасте от 22 до 55 лет.

Охотнее других предоставлять информацию вызвалась молодежь и люди среднего возраста — 83% представителей этих возрастных категорий. При этом почти половина автомобилистов (49%) согласна делать это в обмен на скидки на бензин. Еще 27% рассчитывают на страховые бонусы. Десятой части автомобилистов (11%) интересен бесплатный проезд по платным трассам. Скидки в автосервисах заинтересовали бы 7% владельцев машин, а помощь на дороге пригодилась бы шести процентам опрошенных.

«Мы проводили схожий опрос в начале лета, и тогда подавляющее большинство готово было обменивать данные своего автомобиля в обмен на автомобильную страховку. Сейчас ситуация в корне изменилась, и людей стали привлекать скидки на бензин. Полагаем, что это связано с ростом цен на топливо. В целом, люди стали лояльнее относиться к вопросу передачи данных. Нужно понимать, что сегодня данные — это „новая нефть“. Ежедневно автомобили генерируют десятки гигабайт полезной информации, которая может быть коммерциализирована», — отмечает официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Как напомнили в НТИ «Автонет», данные машин уже давно собираются некоторыми автопроизводителями, но их владельцы за это ничего не получают.

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Фото: Alexander Popov / Unsplash