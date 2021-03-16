Duster переметнулся из кроссоверов во внедорожники

«Проходимцем» бюджетный автомобиль сделала компания «Таубенройтер», которая специализируется на внедорожных версиях автомобилей.

Материалы по теме Новый Renault Duster: что о нем пишут иноСМИ

Компания Taubenreuther из Кульмбаха (Германия) всегда специализировалась на придании автомобилям внедорожных качеств. Еще с тех пор, когда аббревиатуры SUV не было в словаре, она устанавливала канатные лебедки, подъемные механизмы и аксессуары для работы в лесу.

В специализации семейной компании, основанной в 1966 году, практически ничего не изменилось, однако теперь Taubenreuther также предлагает соответствующие внедорожные аксессуары и для кроссоверов. Перед вами Dacia Duster, который благодаря своей базовой конструкции и так достаточно хорошо приспособлен к бездорожью. На основе пикапа Dacia Duster, который доступен только в Румынии, Taubenreuther построил выставочный образец для демонстрации многочисленных аксессуаров.

Традиционно внедорожные переоборудования начинаются с шасси. У Taubenreuther есть подъемный комплект (новые пружины) для Dacia Duster, который можно комбинировать с регулируемыми амортизаторами Koni. Помимо того что автомобиль приподнят на 30 мм, он стал комфортнее в управлении. Шины 235/70–16 BF Goodrich увеличивают дорожный просвет примерно на 20 мм по сравнению со стандартными.

С таким большим количеством дополнительного воздуха под килем достаточно места и для надежной противоподкатной защиты из алюминия толщиной в шесть миллиметров. Защита днища состоит из трех отдельно монтируемых частей и полностью закрывает внутренности — от двигателя до коробки передач и от бака до заднего дифференциала.

В переднем фартуке есть прорезь, за которой спрятаны тросовая лебедка Warn Axon 55 с тяговым усилием 2,5 тонны и легкий пластиковый трос.

На несущей системе пикапа смонтирован платформенный держатель, который можно универсально использовать для установки багажника или крепления для велосипеда или перевозки канистр с бензином. Светодиодная планка Osram, установленная на держателе, обеспечивает яркое освещение на расстоянии более 600 метров.

К сожалению, в Европе Duster в виде пикапа будет доступен только в Румынии, в других странах он останется стандартным закрытым автомобилем, но беспокоиться не о чем: внедорожные аксессуары от Taubenreuther были разработаны для обычного Дастера, просто демонстрируют их на пикапе, так они выглядят наиболее эффектно.

Таким образом, Taubenreuther предлагает интересный внедорожный вариант кроссовера, который может заинтересовать людей, занятых в лесном хозяйстве или занимающихся охотой или рыбалкой, а также искателей приключений, которые любят путешествовать на большие расстояния. Тем более что альтернатив, таких как Lada Niva или Suzuki Jimny, становится все меньше. Согласитесь, это действительно здорово: незаметно встроенная тросовая лебедка на случай, если топь неожиданно окажется слишком глубокой.

В России продажи нового Renault Duster стартовали 11 марта, цены на бюджетный кроссовер начинаются от 945 000 рублей.

Фото: Taubenreuther