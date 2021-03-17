Из-за включенной понижающей передачи трансмиссию этого Jeep Wrangler буквально разорвало в клочья.

Видео, появившееся в TikTok на странице sbcsdime210, показывает красивый Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска, окрашенный в белый цвет. Внедорожник выглядит великолепно, если не заглядывать под его днище — двигатель машины буквально разорван.

Коленчатый вал сломан, а половины блока цилиндров просто нет. Корпус коробки разлетелся на части и входной вал трансмиссии срезан. Шрапнель уничтожила катализатор. Такое ощущение, что в картере мотора взорвалась граната.

Так что же случилось? Этот Джип стоит в дилерском центре во Флориде (США), куда его доставили на буксире. Его не везли на эвакуаторе, а именно буксировали на всех четырех колесах. Но Wrangler с механикой подобной транспортировки не должен бояться — она не может ему навредить. Зато может навредить сам водитель.

Вы не поверите, но этот Rubicon тащили не просто с включенной первой передачей. У него была «воткнута» еще и понижающая передача: подключен полный привод в режиме 4L.

Казалось бы, в этом случае колеса бы просто не крутились и в сервис машина прибыла бы на сточенных колесных дисках. Но, видимо, колеса не крутились только несколько первых метров, после чего коробку и двигатель разорвало, и дальше все пошло как по маслу.

Незадачливый владелец этого новенького Джипа попал на ремонт стоимостью более 30 000 долларов, или около 2,2 млн рублей.

Во многих неудачах водители виноваты сами, а порой им просто не везет, как этой девушке, выбравшей не самое удачное место на совершенно пустой парковке.

Фото, видео: YouTube