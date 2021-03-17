У новейшего Jeep Wrangler Rubicon разорвало двигатель (видео)

По предварительным данным, его пробовали буксировать в самой внедорожной конфигурации трансмиссии.

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Перед нами Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска, который внешне кажется совершенно нормальным, но ваше мнение изменится, когда вы загляните под днище. Двигатель этой машины фактически взорван — так, что снизу сквозь цилиндры просматриваются клапана. Задняя часть блока цилиндров 3,6-литрового V6 попросту исчезла, коленчатый вал сломан, «колокол» коробки передач разлетелся на части, входной вал трансмиссии срезало, а осколки всего этого разрушили каталитический нейтрализатор.

Причины произошедшего сейчас устанавливаются, но обстоятельства происшествия выглядят обескураживающе. Согласно публикации в Drive, автомобиль был доставлен в дилерский центр во Флориде после попытки буксировки с помощью некоего автокемпера, марка которого не уточняется.

Как сообщает источник, специалисты дилерского центра установили, что в трансмиссии автомобиля был включен полный привод, понижающая передача и первая передача в коробке. Ни видео, ни заметка никоим образом не указывают на то, что автомобиль пытались буксировать именно в таком положении, да и возможность подобного представляется, мягко говоря, сомнительной, равно как и то, что результатом могли бы стать такие разрушения. Как бы то ни было, а ущерб владельцу оценен в сумму, превышающую 30 000 долларов.

А в штате Нью-Йорк водитель грузовика не заметил припаркованный Chevrolet Tahoe.

Видео: Youtube/Tobi