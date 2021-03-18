Как воруют катализаторы (+инструкция по защите)

Для того чтобы снять деталь с автомобиля, умельцам достаточно менее минуты.

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Если раньше автоворишки предпочитали магнитолы и навигационные устройства, то с некоторых пор процветает воровство катализаторов. Полиция, страховщики и автомобильные клубы регистрируют все большее количество таких краж, сообщает немецкий Институт Гослара по страхованию.

По данным дорожного патруля автомобильного клуба ADAC, за первые девять месяцев прошлого года только в Германии было украдено около 240 каталитических нейтрализаторов. В 2017 году регистрировалось 38 случаев, а в 2019 году — 169, тенденция налицо. Эксперты предполагают, что таких краж, возможно, еще больше, просто не все автовладельцы обращаются в полицию, полагая, что дело это малоперспективное.

В Европе особенно популярны в этом смысле старые Opel Astra и VW Polo, но и другие старые автомобили привлекают воров, новые, безусловно, тоже, но с ними чуть больше хлопот. Раньше нейтрализаторы располагались под полом, их удобно срезать, а сейчас на некоторых машинах их ставят прямо около выпускного коллектора, практически под капотом, туда с болгаркой добраться сложнее.

Каков ущерб?

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Каталитический нейтрализатор, который установлен под полом автомобиля, не кажется легкой добычей. Но опытным похитителям часто требуется меньше минуты, чтобы демонтировать его. Это доказывают записи видеонаблюдения, которые есть у полиции. Замена каталитического нейтрализатора, включая установку, обойдется в сумму от 500 (43 990 руб.) до 2000 евро (около 176 тыс. руб), в зависимости от модели. Однако для старых автомобилей существует риск того, что стоимость замены каталитического нейтрализатора превысит стоимость самого автомобиля. Тогда собственнику проще отправить машину на запчасти или свалку (в Европе ездить без каталитического нейтрализатора запрещено, карается штрафом). В России именно по причине дороговизны многие ездят без катализатора. Легальным образом на таком автомобиле не пройти техосмотр.

Воры, в основном, гонятся за платиной, этот драгметалл используется в системах очистки выхлопных газов, которые являются обязательными с начала 1990-х годов. Помимо платины в каталитических нейтрализаторах применяются редкие палладий и родий. Чем строже нормы выбросов, тем больше драгметаллов содержат эти устройства и тем привлекательнее эти компоненты становятся для воров.

Как защититься?

В России нейтрализаторы тоже воруют. Особенной популярностью пользуются гибридные Toyota Prius. Один из пострадавших даже выложил на Youtube инструкцию о том, как защитить машину от этой напасти. Оказалось, что пара дополнительных крепежных болтов становится непреодолимой преградой для воришек.

Умер нейтрализатор, что будет, если его вырезать, рассказывает наш автор.



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