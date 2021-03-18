Пикап Ford F-350, в котором находились 67-летний водитель и его 64-летняя жена вместе с двумя их маленькими собачками, повис на страховочной цепи прицепа.

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Когда водитель грузового эвакуатора Род Друри подъехал к разбитому кемпингу на мосту Малад-Гордж в Южном Айдахо (США), он был уверен, что все закончится смертельным исходом. Подойдя к месту аварии, он увидел, что за краем моста, над ущельем свисает прикрепленный к кемперу тонкой страховочной цепью пикап Ford F-350. По сообщению спасателей-паремедиков, Маладское ущелье приблизительно на 25 метров ниже моста, и шансов у людей выжить практически не было.

Ситуация была ужасная, внутри пикапа находились 67-летний водитель и его 64-летняя жена вместе с двумя их маленькими собачками.

Друри отметил, что даже от вида всего этого можно было потерять сознание. На место скоро прибыли службы быстрого реагирования и военные. Вместе они набросили дополнительные цепи от буксировочных крюков тягача к раме пикапа и стали дожидаться спасателей. Подоспевшая команда специалистов спустилась к грузовику, прикрепила специальные ремни к пассажирам и вытянула их на мост.

Семейная пара получила травмы, но неопасные для жизни, четвероногие не пострадали.

Это была огромная командная работа, которая потребовала быстрого реагирования и продемонстрировала самоотверженность и высший класс наших спасателей по оказанию первой помощи, отметил капитан Девид Нет из 4-го полицейского округа штата Айдахо. И хотя спасателей к этому готовят, каждый раз оказывается первым и преподносит новые «сюрпризы», и тут важно быстро среагировать.

Водитель эвакуатора Друри признался, что после этого случая стал «немного по-другому смотреть на жизнь».

Фото: Autoblog