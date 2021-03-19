С 1 апреля в экзамене на права «площадки» не будет

Скоро вступят в силу нововведения в экзамен на права. Поскольку в Сети «гуляет» информация, искажающая смысл нововведений, Госавтоинспекция будет разъяснять аспекты реформы.

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С 1 апреля в России меняются правила сдачи на права. Основным изменением станет то, что проверять первоначальные навыки управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь не будут.

Оценивать умения потенциальных водителей Госавтоинспекция будет в условиях реального дорожного движения. Правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и не затронет водителей мотоциклов, для них «площадку» оставили.

Еще одним нововведением станет изменение перечня ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы. Грубые ошибки, при совершении которых экзамен сразу прекратят, вынесли в отдельный блок. Это, например, такие ситуации, когда кандидат сел за руль и не пристегнулся или достал во время движения телефон.

Чтобы сдать экзамен, курсант должен продемонстрировать свои навыки, набрав при этом менее 5 штрафных баллов.

Теперь в салоне автомобиля при проведении экзамена могут присутствовать наблюдатели. Это могут быть другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций и автошкол. Участие наблюдателей поможет сделать экзамен прозрачнее и избежать спорных ситуаций.

В интернете распространяют много недостоверной информации о грядущих нововведениях, поэтому Госавтоинспекция собирается сама разъяснить волнующие граждан аспекты реформы, вопросы по теме следует направлять по адресу: ekzamengibdd@gmail.com до 21.00 по московскому времени 21 марта.

На самые животрепещущие и актуальные вопросы в прямом эфире программы «Россия в движении» на «Радио — Комсомольская правда» во вторник, 23 марта, в 19.00 ответит начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

Ранее Госавтоинспекция предложила публиковать в открытом доступе ежеквартальный отчет о доле выпускников автошкол, сдавших экзамен с первого раза. Это позволит судить о качестве подготовки курсантов в той или иной автошколе и поможет будущим кандидатам на права сориентироваться при выборе учебного заведения.



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