Компания в этом месяце сменила логотип, который, как и в 1925 году, сохраняет форму ромба.

Компания Renault существует с 1898 года, но впервые ромбовидный логотип появился на решетке радиатора Renault 40HP в 1925 году. До этого он был овальным, затем круглым, а в 1919 году на нем даже был изображен танк.

С появлением Национального совета заводов Renault в 1946 году предприятию потребовалось освежить логотип. И именно тогда на нем впервые появился тот самый фирменный желтый цвет. Линии стали четче и была добавлена надпись Regie Nationale (Национальный совет).

Следующее обновление эмблемы произошло в 1959-м. Непонятно зачем нужная надпись Regie Nationale исчезла, а название Renault стало писаться новым шрифтом.

Узнаваемым для современного автомобилиста логотип стал в 1972 году. Авторами его дизайна выступили художники Иварал и Виктор Вазарели. В таком виде эмблема просуществовала 20 лет. Правда, в 1978 году был обновлен шрифт написания слова Renault, к чему приложил руку художник Вольф Олинс, но к логотипу, как видите, это изменение отнести нельзя — на нем нет надписей.

В 1992 году эмблема Рено стала трехмерной. Сделали это по заказу компании специалисты агентства Style Marque. Кроме того, логотип стал хромированным и очень подходил к шрифту Вольфа Олинса.

В 2004 году ромб прибавил в объеме и к нему вернулся фирменный желтый цвет. Изменился и шрифт, но при этом полная версия логотипа стала горизонтальной и не воспринималась как единое целое. Видимо, поэтому он в таком виде просуществовал всего три года.

В 2007 году и ромб, и надпись Renault были помещены в желтый квадрат и разместились друг над другом. В 2015 году компания вновь обновила шрифт надписи, над которым совместно трудились специалисты дизайн-студий Renault и Interbrand.

В марте 2021 года компания представила новый логотип, который стал логичным развитием самой удачной темы, представленной в 1972 году. При этом фирменный желтый цвет снова исчез. Первой новую эмблему получил Renault 5 Prototype. Благодаря новому дизайну его можно тиснить на поверхностях, вышивать на обивке салона и представлять в виде объемной конструкции. Несмотря на преемственность, в Рено заявляют, что «не испытывают ностальгии по 1970-м», а новый логотип — «это манифест современности и технологий».

Совсем недавно в России в продажу поступил новый Рено Дастер.

Фото: Renault