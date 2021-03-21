Где самый старый автопарк? Не в России, а в Европе!

Даже по европейским меркам автопарк России состоит далеко не из самых старых машин, объявило аналитическое агентство «Автостат» в рамках конференции «На чём ездят россияне?». Специалисты агентства выяснили средний возраст легкового автомобиля в европейских странах и сравнили его с возрастом машин в РФ.
Средний возраст автопарка в нашей стране, по данным источника, составляет 13,9 года. Если смотреть в целом по Старому Свету, то там машины несколько моложе: средний возраст«европеек» составляет 11,5 года. При этом в однозначные лидеры выбился Люксембург, там показатель составляет всего 6,5 лет! В тройку лидеров входят также Великобритания (8 лет) и Австрия (8,3 года).
А самый старый автомобильный парк — в Восточной Европе: в Хорватии средний возраст автомобиля составляет 14,6 года, в Чехии — 14,9 года, в Румынии — 16,5 года, в Эстонии — 16,7 года, а в Литве — 16,8 года! Отметим, однако, что большой средний возраст автомобиля в некоторых из стран едва ли объясняется скромными возможностями населения, редко приобретающего новые авто, а может являться следствием большого количества раритетных и просто хорошо сохранившихся автомобилей прошлых лет.
- Самые дорогие платные дороги тоже в Европе, а именно в Швейцарии, потому что их там мало. Догадались, где самые дешевые?
Фото: Артем Геодакян/ТАСС