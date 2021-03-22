Невыгодно: BMW прекратит выпуск на «Автоторе» пяти моделей

Оставят только три кроссовера.

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BMW прекратит выпуск на «Автоторе» пяти моделей, сообщил председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов. Подводя итоги 2020 года, он отметил, что группа компаний «Автотор» произвела около 157 тыс. автомобилей, что на 27% меньше, чем в 2019 году.

Ожидания от этого года у топ-менеджера тоже нерадужные. Он не стал уточнять детали, отметив лишь, что из-за «экономической нецелесообразности» BMW оставит на «Автоторе» выпуск только трех моделей, его слова цитирует издание «Финмаркет». Каких именно, Горбунов не уточнил, но СМИ пишут, что будут производить самые «ходовые» модели: BMW X5, X6 и X7.

Таким образом, общий объем выпуска марки на предприятии в Калининграде составит примерно 12 тысяч машин.

Сегодня на промышленной площадке «Автотор», согласно сайту компании, производят автомобили BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6.

Ходят слухи, что марка и вовсе может отказаться от выпуска машин в России и будет поставлять их из-за рубежа. Но в этом случае цены неизбежно взлетят и под вопросом окажется само присутствие марки в нашей стране. Надеемся, что до этого все же не дойдет.

По итогам прошлого года BMW реализовала в России 42 721 автомобиль (+3% относительно 2019-го) и стала лидером в премиальном сегменте.

Фото: dpa/picture-alliance/TASS