«Площадку» в экзамене на права отменили. Но не совсем

ГИБДД, как и обещала, продолжает уточнять детали реформы экзамена на права.

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Обновленные правила сдачи практической части экзамена на водительские права вступают в силу с 1 апреля и предполагают отмену обязательной сдачи «площадки» — набора маневров, навык исполнения которых ученик демонстрирует на внутренних автодромах инспекции. Все умения кандидат в водители теперь должен показать в ходе экзамена «город».

При этом в МВД рассказали агентству ТАСС, что для проверки выполнения кандидатом «отдельных маневров и действий» допускается использование закрытых площадок и автодромов, в том числе автоматизированных, а также территорий, имеющих твердое покрытие, ограниченных для движения иных транспортных средств и пешеходов.

Могут быть также использованы участки дорог с неинтенсивным движением, тупиковые участки дорог и лучше за пределами жилой застройки.

Из нового — на практическом экзамене будет вестись видеозапись всех действий кандидата в водители и экзаменатора. Причем будет не только «картинка», но и аудиозапись. На видео должна быть дорожная обстановка спереди и сзади транспортного средства, видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометра, контрольные лампы включения стояночного тормоза и указателей поворота), аудиозапись команд и заданий экзаменатора.

Маршруты практической части экзамена разработаны подразделением Госавтоинспекции, задача курсанта — максимально правильно выполнить все маневры, набрав при этом менее 5 штрафных баллов.

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Фото: Александр Алпаткин/ТАСС