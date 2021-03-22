Власти объяснили плюсы продаж б/у авто через госуслуги

С 1 мая оформить покупку и продажу подержанных автомобилей можно будет через портал государственных услуг с использованием цифровой подписи.

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В субботу на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Минцифры, в котором говорится, что автовладельцы с 1 мая смогут заключать договор купли-продажи в электронной форме, через сайт госуслуг.

Это позволит подписывать документы удаленно и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате. Провести сделку через госуслуги смогут только физические лица и только когда дело касается автомобиля с пробегом.

Сейчас для продажи машин используются бумажные договоры купли-продажи, которые заполняются в свободной письменной форме в трех экземплярах: один остается у бывшего владельца, другой — у нового, третий передается органам регистрации. МВД и Минкомсвязи собирались запустить сервис электронных договоров еще в 2019 году, но тогда что-то этому помешало.

Для сделки на сайт госуслуг необходимо будет загрузить пакет документов. Договор будет подписываться электронной подписью участников сделки.

«В результате внедрения на портале Госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок. Мы планируем, в том числе, таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами», — заявил в связи с этим Алексей Горобцов, директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России.

Он уточнил, что схему действий участников сделки отдельно утвердит своим приказом Минцифры РФ.

Тем временем на вторичном рынке наблюдается дефицит 3-5-летних машин.



Фото: АГН «Москва»