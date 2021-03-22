VW Amarok перестали продавать в России

Информация о модели полностью исчезла с официального российского сайта автопроизводителя.

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Один из самых продаваемых на российском авторынке пикапов исчез из дилерских центров. Volkswagen Amarok больше не продается в нашей стране.

Главной причиной исчезновения модели стало прекращение ее производства на немецком заводе в Ганновере, конвейеры которого модернизируются для выпуска других моделей: нового VW Transporter T7, а также электрических автомобилей ID Buzz и ID Cargo.

Автомобиль также собирается на заводах, расположенных в Алжире и Аргентине, и, возможно, позже модель вернется в Россию, но уже не немецкой сборки.

В случае возвращения Amarok заметно подорожает. Перед снятием с продаж самая доступная версия пикапа стоила от 2,5–2,6 млн рублей. Теперь же к этой сумме добавится увеличенный до 300 тысяч рублей утилизационный сбор. В результате цена окажется очень близкой к трем миллионам.

Будет ли спрос на машину не в самом популярном кузове по такой цене — предположить сложно, но в последнее время автомобиль покупался в количестве менее тысячи экземпляров в год. Например, в 2019-м их было куплено менее 700 штук, а в 2020-м — почти 250.

Скоро в России начнутся продажи обновленного седана VW Jetta.

Фото: Volkswagen