VW Amarok перестали продавать в России — журнал За рулем

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VW Amarok перестали продавать в России

Информация о модели полностью исчезла с официального российского сайта автопроизводителя.

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Один из самых продаваемых на российском авторынке пикапов исчез из дилерских центров. Volkswagen Amarok больше не продается в нашей стране.

Главной причиной исчезновения модели стало прекращение ее производства на немецком заводе в Ганновере, конвейеры которого модернизируются для выпуска других моделей: нового VW Transporter T7, а также электрических автомобилей ID Buzz и ID Cargo.

Автомобиль также собирается на заводах, расположенных в Алжире и Аргентине, и, возможно, позже модель вернется в Россию, но уже не немецкой сборки.

В случае возвращения Amarok заметно подорожает. Перед снятием с продаж самая доступная версия пикапа стоила от 2,5–2,6 млн рублей. Теперь же к этой сумме добавится увеличенный до 300 тысяч рублей утилизационный сбор. В результате цена окажется очень близкой к трем миллионам.

Будет ли спрос на машину не в самом популярном кузове по такой цене — предположить сложно, но в последнее время автомобиль покупался в количестве менее тысячи экземпляров в год. Например, в 2019-м их было куплено менее 700 штук, а в 2020-м — почти 250.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Amarok (1)

Volkswagen 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сил...

Недостатки:

Слишком легковой, пикап 4*4 — белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой мину...

Комментарий:

На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел — отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.

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