Отзывают Nissan Pathfinder: стоп-сигналы может замкнуть

Под сервисную кампанию попали 4,4 тысячи автомобилей.

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Росстандарт сообщает о проведении на российском рынке отзывной кампании, которая коснулась 4448 кроссоверов Nissan Pathfinder, изготовленных в период с 4 августа 2014 года по 23 декабря 2016 года.

Обнаружено, что со временем реле стоп-сигналов может замкнуть в положении ВКЛ из-за вибраций, возникающих при движении.

«Если реле замыкается в положении „включено“, стоп-сигналы могут продолжать гореть, когда тормоза не задействованы, при этом водителю автомобиля может быть доступна только ограниченная мощность двигателя. Кроме того, у клиента может появиться возможность вывести автомобиль из режима „Паркинг“ или запустить двигатель, не нажимая на педаль тормоза», — говорится в сообщении ведомства.

Клиентов просят незамедлительно обратиться в дилерские центры для проведения сервисных работ. Об этом их уведомят в обязательном порядке, но определить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списком, размещенным на сайте Росстандарта или воспользовавшись интерактивным поиском.

На Пасфайндерах заменят реле стоп-сигнала на деталь нового образца, проверят и, при необходимости, отрегулируют состояние переключателей стоп-сигнала и положения педали тормоза. Все работы бесплатны для владельцев.

В России автомобиль временно не продается, но он вернется в Россию в конце 2021 года или начале 2022-го. Сегодня модельный ряд бренда включает четыре кроссовера: Qashqai, X-Trail, Terrano и Murano.

Фото: Nissan

