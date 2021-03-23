Теслам ограничили передвижение по Китаю

В армии Поднебесной против того, чтобы американские автомобили с камерами шпионили за военными.

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Напряжение между США и Китаем нарастает. По данным Reuters, всем автомобилям Tesla уже запретили въезд на территории китайских военных баз, а также на другие важные объекты. Похоже, что камеры, которые Tesla устанавливает на свои автомобили, представляют угрозу безопасности Китая.

При этом китайское правительство никаких официальных заявлений не делало. Reuters ссылается на два анонимных источника, которые утверждают, что видели запрещающие директивы, а жители ряда районов были уведомлены о запрете на прошлой неделе.

Таким образом, владельцы автомобилей Tesla теперь обязаны парковаться за пределами запретных территорий, даже если они живут на них. Нововведение коснулось более 147 тысяч водителей американских электромобилей.

Камеры в автомобилях Tesla используются системами помощи водителю, а также работают в охранном режиме Sentry во время парковки, и работают постоянно. Таким образом, Теслы можно рассматривать как мобильные системы видеонаблюдения.

Скоро в Китае начнутся продажи серьезного конкурента Tesla от компании Geely.

Фото: Tesla