В Европе поступил в продажу Bayon, а первым его купить могут жители Германии.

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На немецком сайте Hyundai опубликованы цены на самый доступный по цене кроссовер компании под названием Bayon. Это небольшой автомобиль с моторами мощностью до 120 л.с., который предлагается по цене от 16 790 евро (примерно 1,5 млн рублей по текущему обменному курсу).

Для сравнения, новый Santa Fe стоит в Германии от 42 900 евро (3,85 млн рублей) за версию с 2,2-литровым турбодизелем, тогда как в России эта модель продается за 2 789 000 рублей (дешевле на 1,06 млн рублей, или на 27,5%). Следовательно, можно предположить, что у нас бы новинка стоила на 412 тысяч дешевле при условии сохранения богатой базовой комплектации. То есть примерно от 1,09 млн рублей, что на 40 тысяч дешевле, чем Hyundai Creta.

Самый маленький и одновременно самый доступный кроссовер доступен в комплектациях Pure, Select, Trend и Prime.

За 16 790 евро предлагается кроссовер, оснащенный кондиционером, мультимедийной системой с Bluetooth, системами слежения за полосой движения, экстренного торможения, обнаружения пешеходов и велосипедистов, адаптивным дальним светом и круиз-контролем.

Самый дорогой Bayon стоит 24 290 евро (2,18 млн рублей), оснащается также цифровой панелью приборов и мультимедией с большим экраном, передними и задними парктрониками, автоматическим климат-контролем, бесключевым доступом, светодиодной оптикой, датчиком дождя и многими другими системами.

Самый скромный мотор кроссовера имеет объем 1,2 литра и мощность 84 л.с. Также представлен 1-литровый турбированный двигатель мощностью 100 или 120 л.с. Более мощный вариант представляет собой мягкий гибрид.

Узнать о том, сколько стоит новый Hyundai Tucson, можно здесь.

Фото: Hyundai