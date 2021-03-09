Названы цены на новый Hyundai Tucson

Самая доступная версия кроссовера с 2,5-литровым двигателем будет стоить около 1,86 млн рублей.

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Компания Hyundai озвучила цены на новое поколение кроссовера Tucson в США, которые обычно мало отличаются от цен на российском рынке.

В Северной Америке базовая версия автомобиля оснащается 2,5-литровым двигателем, передним приводом, 8-ступенчатым автоматом и стоит 24 950 долларов, что в переводе на российские деньги составляет примерно 1,86 млн рублей.

Напомним, что сейчас в нашей стране предлагается предыдущее поколение кроссовера, базовая версия которого оснащается 2-литровым двигателем, 6-ступенчатой механикой и передним приводом. Стоит такой автомобиль 1 744 000 рублей.

Самая доступная версия нового поколения кроссовера с полным приводом, тем же двигателем и коробкой стоит 27 900 долларов, или примерно 2,08 млн рублей.

Также новый Tucson оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,6-литровый мотор. Эти версии имеют 8-ступенчатый автомат и полный привод. Цена полуэлектрического кроссовера — от 29 050 долларов, или 2,16 млн рублей.

Спортивные версии N с 2,5-литровым мотором стоят от 30 600 до 32 000 долларов в зависимости от типа привода. В рублях это составляет примерно от 2,28 до 2,4 млн рублей.

Увидеть, как новый Hyundai Tucson ведет себя на бездорожье, вы можете здесь.

Фото: Hyundai