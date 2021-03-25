Испытанием автомобилей занимался главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, и он выявил интересные особенности настроек двигателей.

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На дизельном Дастере со 109-сильным мотором dCi объемом 1,5 л проще дозировать тягу при движении по плохим дорогам или бездорожью. Даже на малых скоростях можно легко избежать коварной пробуксовки.

В бензиновом Дастере с 1,3-литровым турбодвигателем TCe мощностью 150 л.с. тягой управлять сложнее. Ее то слишком много, то слишком мало. На малых скоростях это очень неудобно, если едешь по плохой дороге. При этом на трассе бензиновая версия чувствует себя увереннее за счет того, что пятая и шестая передачи ее механической коробки «нарезаны» иначе, чем у механики дизельного Дастера.

Производитель явно хотел максимально разграничить эти две версии, чтобы у автомобилистов был настоящий выбор, а не его иллюзия.

О том, как другие узлы и агрегаты сочетаются с характерами моторов Renault Duster, читайте в апрельском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.