Продается внедорожный монстр из «Судьи Дредда»

Как насчет поездки в мрачное будущее? Например, в Мега-Сити Один или через Проклятую Землю?

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Есть множество автомобилей, связанных с разными вариантами будущего человечества, и один из них может оказаться у вас в гараже — бронемобиль из фильма «Судья Дредд» 1995 года.

По данным Road & Track, для фильма был построен 31 такой «броневик». Вы можете увидеть один из них в начале фильма, когда персонаж Роба Шнайдера Ферги прибывает в Мега-Сити Один. Они имеют различную окраску и прекрасно вписываются в постапокалиптический мир.

Несмотря на грозный внешний вид, «бронеавтомобиль» простоват. Кузова машин сделаны не из стали, а из стекловолокна, и установлены на шасси Land Rover 101 Forward Control 1970-х годов выпуска. Все они имеют 3,5-литровые двигатели V8 Rover мощностью 120 л.с., полный привод и 2-ступенчатую раздаточную коробку.

Продающийся автомобиль находится не в самом лучшем состоянии. Кузов требует покраски, нет некоторых деталей, а внутри царит разруха. То есть тут есть к чему приложить руку, чтобы довести машину до ума.

Продавец просит за внедорожник 25 000 долларов (примерно 1,9 млн рублей), но желающие его купить могут не стесняться и предлагать больше. В ходе торгов цена уже выросла до 28 тысяч долларов (более 2,1 млн рублей).

Либо вы можете выбрать внедорожную Волгу.

Фото: autoblog.com