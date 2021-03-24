Lada Granta с новым мотором: известны сроки поставок дилерам — журнал За рулем

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Lada Granta с новым мотором: известны сроки поставок дилерам

Первые такие машины должны собрать на конвейере уже в мае.

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Модернизированный восьмиклапанный двигатель ВАЗ-11182 помимо обновленного семейства Largus, для которого он был изначально анонсирован, достанется также и самой доступной модели бренда — Lada Granta. «Российская газета» выяснила, когда Гранты с такими движками реально окажутся у дилеров. По информации издания, на конвейере модификацию Lada Granta с новым восьмиклапанником начнут собирать 11 мая.

Таким образом, товарные экземпляры начнут отгружать дилерам во второй половине мая, делает вывод источник. Другой собеседник издания, в целом, подтверждает эти данные, сообщая, что Granta с мотором ВАЗ-11182 попадет в автосалоны Lada в мае-июне текущего года.

Восьмиклапанные Гранты — наиболее доступные машины, сейчас такую можно купить за 510 900 рублей. Цены на версии с новым мотором пока не озвучены
Восьмиклапанные Гранты — наиболее доступные машины, сейчас такую можно купить за 510 900 рублей. Цены на версии с новым мотором пока не озвучены

Мотор ВАЗ-11182 приходит на смену предыдущей версии 8-клапанного мотора, носящей индекс ВАЗ-11189. В конструкции появилось 50 новых деталей, в том числе облегченные коленвал, распредвал, поршни, шатуны. У движка иная ГБЦ и ее крышка, а также ремень ГРМ, модернизированная система вентиляции. Часть деталей перешли со старшего 1,8-литрового мотора ВАЗ-21179, другие (толкатели и маслосъемные колпачки) позаимствованы у Groupe Renault. Двигатель развивает 90 л.с. (против прежних 87 л.с.), а 80% крутящего момента (максимум — 143 Нм) доступны уже на 1000 об/мин.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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