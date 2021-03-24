Водитель Теслы вычислил злодея с помощью «черного ящика»

Но поможет ли ему это доказать в суде, что вовсе не автопилот причина аварии?

Материалы по теме Теслам ограничили передвижение по Китаю

EDR Tesla — это что-то типа черного ящика в самолете, он записывает все, что происходит с автомобилем, например, усилие на каждую педаль в определенное время, какие настройки включены или выключены, сколько весит водитель, кто пристегнут ремнем безопасности и многое другое.

Владелец Теслы Model 3 Бен ждал снаружи здания, пока работник парковки выведет его автомобиль за ворота. Парковочные места в этом коммерческом гараже довольно узкие, поэтому выполняют такую работу особые специалисты-парковщики.

Вдруг водитель увидел, что какой-то автомобиль буквально проламывает стену здания. Поскольку его Тесла оборудована автопилотом, у него возникло «неприятное предчувствие», которое вскоре подтвердилось. Авария случилась именно с его автомобилем, а водитель-парковщик обвинил во всем Tesla, заявив, что внезапно активировался автопилот, и это привело к тому, что Тесла врезалась в другие автомобили. Владелец автомобиля почувствовал фальшь в его словах, его сомнения укрепились после просмотра записи с видеорегистратора, однако она ничего не доказывала, поэтому он решил добыть информацию с EDR Tesla.

Он связался с Tesla для получения этой информации, но Tesla не предоставила ее по юридическим причинам, сославшись на то, что тот живет за пределами Калифорнии. Неизвестно, почему это стало препятствием, но владелец Tesla считает, что если бы не он, а его адвокат сделал запрос в Tesla, эти данные ему бы дали.

Бену пришлось нанять технического специалиста и заплатить 1300 долларов, чтобы тот скачал нужные сведения на свой компьютер, подсоединив его к компьютеру машины.

«Черный ящик» показал все, что произошло во время аварии. Отчет на 70 страницах однозначно доказал вину парковщика, который даже не пристегнулся ремнем безопасности, а скорость, с которой он выезжал со стоянки, превышала 36 км/ч (!).

Было указано, сколько сил приложил водитель при нажатии педали газа в течение 4 секунд, при этом педаль тормоза не была задействована вовсе. Вывод очевиден — парковщик перепутал педали газа и тормоза! Теперь Бен точно знал, что работник парковки врет, но поскольку он обратился к специалисту по EDR частным образом, компания, которой принадлежит парковка, не стала брать вину на себя, учитывая, что нанесенный ущерб гигантский — больше 100 тыс. долларов, включая изуродованный автомобиль (около 24 тыс. долларов), другие поврежденные машины и пролом стены здания.

Страховая компания владельца Tesla подала в суд на автостоянку, но процесс судебного разбирательства грозит затянуться на долгое время.

Tesla не предоставила владельцу Tesla информацию EDR, но, к счастью, ее смог получить технический специалист. Тем не менее, EDR — отличная функция для таких сценариев, как этот. Ошибочное использование педалей — частая причина многих аварий, а в данном случае дело обстояло именно так.

Что вытворяют парковщики автомобилей, пока их не видят владельцы транспортных средств, показано на этом шуточном видео Мерседеса.



Видео: YouTube