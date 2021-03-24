Ожидание/реальность: как снимают рекламу и что вы видите в итоге

Кое-что из арсенала киношников: искусственный снег, оператор-автобот и машина, которой можно не рулить.

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Около четырех лет назад АВТОВАЗ снял рекламный видеоролик о фирменной помощи на дорогах Lada Assistance. Но то, что осталось за кадром этих съемок, стало достоянием общественности лишь сейчас благодаря Youtube-каналу Eliascutter Studio, компании, осуществляющей монтаж отснятого материала. Отметим, что сюжет, который вы увидите ниже, выходил в 2018 году в рамках корпоративной телепрограммы АВТОВАЗа «Мир Lada», но тогда широкой огласки не получил.

Сценарий ролика предполагал смену погодных условий, и съемочной группе в этом смысле очень повезло: удалось заснять и лютую зиму, и раннюю осень, и даже немного летнего пейзажа, сообщает Лада.Онлайн. Такой погодный калейдоскоп случился в окрестностях города Руза в Московской области, где решено было снимать видео. Место выбрали ввиду наличия множества живописных участков с еловым лесом и перепадами высот, что должно было эффектно смотреться в кадре.

Для панорамного облета автомобиля во время движения использовался авторобот типа Russian ARM — кран с управляемой головой (в ней находится камера), который размещен на автомобиле. Сделаем скидку на то, что съемки велись несколько лет назад: сейчас для этих целей, скорее всего, задействовали бы съемочный дрон. Но в целом действительно получилось красиво, давайте оценим результат.

Еще одна интересная деталь, всегда остающаяся за кадром — это операторская платформа. На нее, буксируемую за автомобилем, загоняется так называемый игровой автомобиль, на буксире размещается оператор с камерой, после чего сцепка начинает движение. Такая конструкция позволяет актеру не отвлекаться на управление автомобилем, а рекламщикам — получить реалистичную картинку поездки.

Lada Assistance — это сервис фирменной помощи владельцам автомобилей Lada, находящихся на гарантии. В кадре мы видим используемые службой фургоны Ларгус, но теперь автопарк сервиса наверняка обновится, ведь Largus получил фейслифт и новый мотор.

Видео: Youtube/Eliascutter Studio, TWIGA Communication Group