Что у него с дверями? Очень странный автомобиль для охоты

Хотя двери, пожалуй, не самое странное. Вообще-то, это автомобиль из искусственной кожи.

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На сайте Bring a Trailer, одном из крупнейших ресурсов по продаже винтажных автомобилей, появился интересный лот: один из трех когда-либо построенных прототипов под названием Mohs SafariKar. Он создан в 1973 году на базе внедорожника International Harvester Travelall 1969 года знаменитым изобретателем Брюсом Болдуином Моосом.

Машина, как можно догадаться из названия, создавалась для охоты на крупную дичь в Африке. Кузов машины полностью оригинальный: внутренние поверхности из сплава алюминия и вольфрама, наполнение из пенополиуретана, плюс лицевые панели из алюминия, покрытого искусственной кожей Naugahyde, у которой композитная трикотажная основа и покрытие из вспененного поливинилхлорида.

Как можем видеть по фото, дополняют картину эффектные выдвижные двери — они сделаны с тем расчетом, чтобы из автомобиля одновременно могло выйти несколько человек. В передней части салона установлены три анатомичных кресла, пишет Motor1. Сзади — один основной диван и еще один дополнительный откидной, а вместе они могут образовывать нечно вроде огромного спального места.

У машины стандартный для International бензиновый V8, а из функций комфорта есть радиоприемник и вполне работающий кондиционер. Самое главное — это пробег, он составляет всего 60 миль. Торги за машину продлятся до 26 марта, цена уже составляет более 33 тысяч долларов, а сам пост с объявлением собрал более 20 тысяч просмотров и около 300 комментариев.

Возможно, одна из самых дорогих машин в мире на данный момент — это Ferrari 250 GTO за 50 млн долларов, и она по-прежнему готова гоняться.

Фото: Bring a Trailer