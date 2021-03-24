Энтузиаст восстановил легендарный УралЗиС-355М из 1950-х

Машина трудилась на торгово-строительной базе, и только в 1980-х была списана, ее сохранил отец реставратора.

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Любитель отечественной автомобильной истории Вячеслав Юдин из Миасса восстановил грузовик УралЗиС-355М, носивший в народе прозвище «Эмка». Такие машины выпускались с 1958 по 1965 годы, уточняет пресс-служба автомобильного завода Урал.

Прародителем этой машины был знаменитый ЗиС-5, но миасская машина отличается кабиной со штампованными металлическими панелями, оригинальной облицовкой радиатора, иными крыльями и капотом. Самые разнообразные машины на базе УралЗиС-355М использовали при освоении целины Казахстана, а также на Урале и в Сибири.

Машина с этих фотографий трудилась на торгово-строительной базе, и только в 1980-х была списана. Ее сохранил отец реставратора, который и начал когда-то процесс восстановления грузовика. У Вячеслава же весь комплекс работ занял больше года, УралЗиС был разобран практически до винтика.

В результате машина выглядит как будто только что сошедшая с конвейера. По словам реставратора, у грузовика 100% комплектность, в чем помогли специалисты завода Урал, а также преподаватели и студенты кафедры колесно-гусеничных машин Южно-Уральского госуниверситета. Некоторые детали пришлось воссоздавать на оборудовании и по технологиям, идентичным тем, что использовались в 1960-е.

Первый пробный выезд машина совершила 23 февраля 2021 года и показала себя хорошо: она отлично слушается руля, без труда преодолевает подъемы, двигатель работает без сбоев. Горожанам машина понравилась, автомобилисты уступали грузовику дорогу. Восстановленный УралЗиС-355М будет участвовать во многих мероприятиях, ведь в 2021 шгоду завод Урал отметит свое 80-летие.

В ближайших планах у предприятия — освоение производства нового бескапотного грузовика.

Фото: Автомобильный завод Урал