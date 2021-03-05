КАМАЗ, подвинься? «Урал» запускает новый бескапотный грузовик

Это дорожная модель с новой или серьезно обновленной кабиной.

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На автомобильном заводе «Урал» в Миассе ввели в действие документ «Цели в области качества на 2021 год». Одним из пунктов в этом документе значится реализация проекта по созданию новой линейки машин. Речь идет об автомобилях в бескапотном исполнении. Из документа следует, что это будет семейство дорожных машин, то есть имеющих привод лишь на колеса задних осей.

Напомним, у «Урала» уже есть семейства бескапотных грузовиков — Урал-М и Урал-6370, использующие унифицированную кабину. Однако все это — трехосники с приводом 6х6. Схема 6х4 применена в другом семействе — есть несколько вариантов дорожных Урал Next с капотной компоновкой кабины. Но пробные варианты бескапотных грузовиков на этом шасси Урал уже строил.

На выставке Comtrans 2019 автозавод показывал дорожный самосвал с новой кабиной бескапотной компоновки

Пока нет окончательной ясности, будет ли новое семейство симбиозом имеющихся решений из разных семейств или же какие-то компоненты разработаны с нуля — в частности, в производство, скорее всего, пойдет кабина, показанная в 2019 году. Как бы там ни было, а наличие пункта о разработке таких машин среди целей на 2021 год означает, что новая модель в линейке миасских грузовиков появится в ближайшем будущем.

В феврале-марте 2021 года внедорожные Уралы участвуют в экспедиции на перевал Дятлова.

Фото: автомобильный завод «Урал»