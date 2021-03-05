КАМАЗ, подвинься? «Урал» запускает новый бескапотный грузовик

На автомобильном заводе «Урал» в Миассе ввели в действие документ «Цели в области качества на 2021 год». Одним из пунктов в этом документе значится реализация проекта по созданию новой линейки машин. Речь идет об автомобилях в бескапотном исполнении. Из документа следует, что это будет семейство дорожных машин, то есть имеющих привод лишь на колеса задних осей.
Напомним, у «Урала» уже есть семейства бескапотных грузовиков — Урал-М и Урал-6370, использующие унифицированную кабину. Однако все это — трехосники с приводом 6х6. Схема 6х4 применена в другом семействе — есть несколько вариантов дорожных Урал Next с капотной компоновкой кабины. Но пробные варианты бескапотных грузовиков на этом шасси Урал уже строил.
Пока нет окончательной ясности, будет ли новое семейство симбиозом имеющихся решений из разных семейств или же какие-то компоненты разработаны с нуля — в частности, в производство, скорее всего, пойдет кабина, показанная в 2019 году. Как бы там ни было, а наличие пункта о разработке таких машин среди целей на 2021 год означает, что новая модель в линейке миасских грузовиков появится в ближайшем будущем.
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Фото: автомобильный завод «Урал»