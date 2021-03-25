Этот Hyundai Sonata едет по правилам и четко держится в пределах полосы. Но чего-то не хватает. Чего-то очень важного — шины на переднем левом колесе.
Видео было снято на Лонг-Бич в Калифорнии (США). Водитель седана почему-то не придает значения тому, что едет на ободе. Автомобилем он управляет с весьма невозмутимым видом.
На снятых кадрах видно, что у машины также повреждены передний бампер, крыло и порог. Получить их незаметно невозможно. То есть большинство водителей заметили бы удары и посторонние звуки, а также то, что кузов автомобиля накренился, а управляемость ухудшилась. В таких случаях люди останавливаются, осматривают машину и как могут устраняют неисправность либо вызывают эвакуатор.
Ролик заканчивается тем, что Соната благополучно съезжает с автострады.
- Этот водитель — далеко не единственный, кто предпочитает не обращать внимание на повреждение колес. В Америке таких автомобилистов хватает.
Фото, видео: Youtube