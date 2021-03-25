Обновленный Subaru XV: начались продажи

Городской кроссовер 2021 модельного года можно приобрести во всех официальных дилерских центрах Subaru. Цены стартуют от 2 459 000 рублей.

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Внешние изменения в обновленном Subaru XV минимальны — передний бампер украшает новая накладка, легкосплавные диски получили иной рисунок и появился еще один оттенок кузова — «плазменно-желтый перламутр». Кроме него доступны еще семь цветов кузова.

На российском рынке кроссовер представлен в трех комплектациях: Safety ES, Elegance ES и Premium ES.

Автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., с фирменной системой полного привода и вариатором.

Главной особенностью Subaru XV 2021 модельного года стал пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus. В него входит множество полезных функций, в том числе: система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль и система предаварийного управления акселератором, система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, система помощи удержания в полосе движения и система оценки усталости водителя.

Цены на автомобиль в начальной комплектации Safety ES начинаются от 2 459 000 рублей. Уже в базовой версии автомобиль оснащен 7 подушками безопасности, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, мультимедийной системой с 6,5-дюймовым экраном, двухзонным климат-контролем, системой бесключевого допуска и пуска двигателя, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, дневными ходовыми огнями, противотуманными фарами и рейлингами на крыше.

В Elegance ES автомобиль получил усовершенствованную двухрежимную систему X-Mode, автоматически поддерживающую постоянную скорость при спуске с уклона. В этой версии у автомобиля 18-дюймовые колесные диски, сиденье водителя регулируется в восьми направлениях, а диагональ мультимедиасистемы составляет 8 дюймов. В этой версии автомобиль стоит 2 519 900 рублей.

В топовой Premium ES кроссовер обойдется уже в 2 629 900 рублей. Его сиденья отделаны кожей, есть люк с электроприводом, навигация и функция памяти сиденья водителя и положения зеркал.

У Subaru уже в этом году появится внедорожный суббренд Wilderness и будет представлен двумя моделями.

Фото: Subaru