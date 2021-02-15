У Subaru появится внедорожный суббренд

Новая марка автомобилей Wilderness появится уже в этом году и будет представлена двумя моделями.

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Около месяца назад в сети появились фотографии с испытаний странного Subaru Outback — дорожный просвет автомобиля оказался просто гигантским. Сначала мы подумали, что японский автопроизводитель решил выпустить внедорожную версию универсала. Но оказалось, что у Subaru более серьезные планы.

Как сообщает Automotive News, компания создаст совершенно новый суббренд, под которым будут продаваться действительно внедорожные версии машин марки. Уже известно и его название — Wilderness.

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У машин Wilderness будут расширенные внедорожные возможности, они станут отличаться от исходников внешне, пообещал президент Subaru Sommer и председатель Национального консультативного совета Subaru по розничной торговле.

Первым появится Outback Wilderness. Произойдет это весной или в середине лета. Несколько месяцев спустя выйдет и Forester Wilderness.

Узнать больше о внедорожном Subaru Forester, который станет второй моделью Wilderness, вы можете здесь.

Фото: motor1.com