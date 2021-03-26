За неделю бензин в России подорожал на 12 копеек

По данным Росстата, больше всего бензин подорожал в Махачкале — сразу на 1,4%. Но есть регионы, где отмечено снижение цен.

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Средняя розничная цена на бензин в России с 15 по 21 марта увеличилась на 12 копеек, до 47,31 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 4 копейки, до 49,34 рубля, свидетельствуют данные Росстата.

Бензин АИ-92 за этот период подорожал на 13 копеек, его цена достигла 44,64 рубля, АИ-95 — также на 13 копеек, до 48,25 рубля, АИ-98 подорожал на 6 копеек — до 54,83 рубля за литр.

Цены выросли в 67 центрах субъектов РФ. В среднем по стране цена бензина выросла за отчетный период на 0,3%, дизтоплива — на 0,1%. При этом больше всего бензин подорожал в Махачкале — на 1,4%, и Петропавловске-Камчатском — на 1,1%. Отмечено снижение цен в Южно-Сахалинске — на 0,4%, и Мурманске — на 0,1%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.

В Москве бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 43,49 до 45,4 рубля, марки АИ-95 — от 47,49 до 51,89 рубля, АИ-98 — от 49,99 до 57,19 рубля.

В Санкт-Петербурге АИ-92 стоил на заправках от 43 до 45,45 рубля, марки АИ-95 — от 46,7 до 49,86 рубля, АИ-98 — от 54 до 57,31 рубля.

Производство бензина в РФ за неделю с 15 по 21 марта снизилось на 0,4% по сравнению с неделей ранее — до 795,1 тысячи тонн, а дизтоплива — на 0,8%, до 1,592 миллиона тонн.

Ранее фракция «Справедливая Россия» Сергея Миронова внесла в Госдуму законопроект об ограничении ежегодного роста розничных цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин уровнем инфляции.

О риске существенного роста цен на топливо к концу года, кроме Счетной палаты, в марте предупредил и Независимый топливный союз, посчитавший, что предпринятых правительством цен недостаточно. Однако в Минэнерго ответили, что держат ситуацию под контролем.

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