General Motors хочет продавать машины за биткойны

Концерн намерен изучить спрос, а также рассмотреть опыт Теслы, после чего тоже может начать принимать биткойны.

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Первым автопроизводителем, официально начавшим торговать автомобилями за биткойны, стала компания Tesla. Илон Маск так и написал в своем Твиттере: «Теперь вы можете купить Tesla за биткойны», после чего криптовалюта заметно подорожала. Пока еще слишком рано говорить, но, кажется, скоро к Tesla присоединятся другие автомобильные компании.

Концерн General Motors еще не принял окончательного решения, но заявил, что тщательно изучит вопрос — интересны ли покупателям платежи в биткойнах.

При этом производитель не планирует инвестировать в биткойны, но после подобного заявления можно ожидать очередного скачка стоимости этой криптовалюты.

«У нас нет планов инвестировать в биткойн, — сказала генеральный директор концерна Мэри Барра. — Если в будущем на нее (возможность купить автомобиль за биткойны — Прим. ред.) будет большой спрос со стороны покупателей, ничто не помешает нам принимать биткойны».

Илон Маск не публиковал статистику платежей в биткойнах, но заявил, что криптовалюта, выплаченная Tesla за автомобили, не будет конвертироваться в традиционную валюту. Также он сообщил, что компания станет использовать «внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом» для обработки платежей. В прошлом месяце Tesla объявила об инвестициях в биткойны 1,5 миллиарда долларов.

Tesla приступила к испытаниям своего грузовика и показала проезд автомобиля на видео.

Фото: Elishia Jayye / Unsplash