3 главных мифа про АКБ

Ошибиться с выбором АКБ очень просто, если вестись на многочисленные гаражные мифы про аккумуляторы.

Миф 1. Аккумулятор или батарея?

В случае с пальчиковыми батарейками, формата АА, мы привыкли к тому, что аккумуляторы можно подзаряжать, а батарейки нет. Они одноразовые. Но как так вышло, что применительно к автомобилям эти два термина слились в один — аккумуляторная батарея? Ответ заключается в самих названиях. В первом случае это пара электродов в растворе, а во втором — несколько соединенных аккумуляторов, то есть их батарея. Следовательно, в машинах используются батареи аккумуляторов, состоящие, как правило, из шести штук.

Миф 2. Повышенная емкость

Еще один миф связан с емкостью аккумуляторной батареи. Считается, что если установить на автомобиль аккумулятор большей емкости, то может сгореть стартер. Но если вспомнить закон Ома, то потребляемый ток от емкости аккумулятора не зависит и прибор не будет потреблять больше электричества. А миф этот появился из-за того, что в армии устанавливать на автомобили батареи большей емкости запрещено, чтобы не повредить стартеры. Но ломало стартеры не электричество, а люди, пытающиеся выехать, например, из речного брода на электротяге стартера, если двигатель в воде заглох.

Миф 3. Кальциевые АКБ лучше

Еще один забавный миф гласит, что кальциевые АКБ лучше свинцовых. И тут уже мы становимся жертвой маркетологов. Речь идет о легировании кальцием, объем которого измеряется в долях процента. Свинец же в одинаковом объеме присутствует и там, и там.

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Текст подготовлен по материалам публикации Михаила Колодочкина «Который ампер-час?».

Несложные, но важные правила «прикуривания» аккумуляторных батарей вы найдете здесь.

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